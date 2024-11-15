Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Ülke Genelinde Yapılan Denetimlerde 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da Ülke Genelinde Yapılan Denetimlerde 5 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 911 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 911 şahıs sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-15 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili veriler açıklandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belirlenen tarihler arasında il merkezinde 97 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi, 4 bin 911 şahıs sorgulandı. Denetimlerde farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 4 adet kesici-delici alet, 9 adet şarjör, 228 adet fişek, 29 adet sentetik ecza maddesi, 2,6 gram metamfetamin, 9,36 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 1 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Öte yandan, denetimlerde 2 bin 377 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler! Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.