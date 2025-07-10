Çorum'da Üç Araçla Meydana Gelen Kazada 3 Yaralı

Çorum'da Üç Araçla Meydana Gelen Kazada 3 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden ikisi ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üç otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat K. idaresindeki 06 DM 0017 plakalı otomobil ile Sevgi G. yönetimindeki 19 ES 414 plakalı otomobil Zerrin Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar Alper K. yönetimindeki 19 ZA859 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Alper K. ve Sevgi Gül ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cihan K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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