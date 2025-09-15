Çorum'da Tüfekli Saldırı: İki Genç Kız Kaçtı

Çorum'da kimliği belirsiz iki genç kız, 5 katlı bir binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki genç kız, cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, binaya ateş açıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM