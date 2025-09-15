Haberler

Çorum'da Tüfekli Saldırı: İki Genç Kız Kaçtı

Çorum'da Tüfekli Saldırı: İki Genç Kız Kaçtı
Güncelleme:
Çorum'da kimliği belirsiz iki genç kız, 5 katlı bir binanın en üst katındaki eve tüfekle ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki genç kız, cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, binaya ateş açıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

