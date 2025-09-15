Çorum'da Tüfekli Saldırı: Abla Tutuklandı, Kardeş Serbest

Çorum'da tüfekle bir binaya ateş açan abla ve kardeşi gözaltına alındı. Şüpheli abla tutuklanırken, 14 yaşındaki kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç.(14), cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki eve tüfekle 3 el ateş açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren abla ve kardeşi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö.Ç., adli şartıyla serbest bırakılırken, İ.S.Ç. tutuklandı.

Görüntülerde, abla ve kardeşin bir süre caddede bekledikleri görülüyor. Daha sonra İ.S.Ç. tüfekle binaya ateş ediyor. Abla ve kardeş daha sonra uzaklaşıyor. - ÇORUM