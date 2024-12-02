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Çorum'da Tüfekle İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Yakalandı

Çorum'da Tüfekle İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Yakalandı
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir iş yerini tüfekle kurşunlayan H.Z. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmasa da kişi, farklı suçlardan arama kaydına sahip.

Çorum'da tüfekle bir iş yerini kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Kale Mahallesi Eti Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen H.Z. tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerini kurşunlayan şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs, kısa sürede Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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