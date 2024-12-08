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Çorum'da Tüfekle Açılan Ateş İki Kişiyi Yaraladı

Çorum'da Tüfekle Açılan Ateş İki Kişiyi Yaraladı
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi pompalı tüfekle ateş açarak hem husumetlisini hem de yoldan geçen bir vatandaşı yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da bir şahıs tüfekle ateş açtığı husumetlisini ve yoldan geçen vatandaşı yaraladı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nihat Y., Kaan B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Kaan B. ve o esnada yoldan geçen Yaşar Ö., kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde pompalı tüfek, odunların altına gizlenmiş halde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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