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Çorum'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 30 metre yükseklikten uçarak aşağı köy yoluna düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilerek 30 metre yükseklikten uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Basmakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılpelit (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kılpelit, yaklaşık 30 metre yükseklikten traktörü ile birlikte aşağı köy yoluna düştü. Kazada ağır yaralanan Kılpelit, ambulansla kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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