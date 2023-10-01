Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'da traktör kazası: Bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Çorum'da traktör kazası: Bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Çorum'da bir çiftlikte meydana gelen traktör kazasında, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise gözaltına alındı.