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Çorum'da Trafik Polisleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Çorum'da Trafik Polisleri Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
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Çorum'da trafik polisleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 30 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da trafik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Söğütlüevler Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta 30 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.B. gözaltına alınırken araç incelenmek üzere çekici ile polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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