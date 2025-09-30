Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U.Ö. idaresindeki 34 EBU 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
