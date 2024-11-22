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Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak orta refüje çıktı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da demir bariyerlere çarparak orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı Binevler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Hakkı Y. yönetimindeki 19 KE 050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıkarak demir korkuluklara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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