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Çorum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu-Boğazkale karayolu üzerindeki Büyükincesu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 06 EOH 095 plakalı Hyundai marka otomobil ile A.D.'nin kullandığı 34 PB 4954 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza alanında alınan yol güvenliğinin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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