Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cipin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cipin traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Boğazkale-Sungurlu Karayolu Salmanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat S. idaresineki 19 SU 823 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Resul M. yönetimindeki 19 SB 662 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile cipte yolcu olarak bulunan Eren A., Hilmican D., Mustafa K. ve Yunus Emre Ç. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yaralılardan Resul M. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.