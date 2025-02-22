Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

Vatikan'da bir dönem bitiyor gibi! İşte Papa Franciscus'un son durumu
Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Yozgat karayolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 19 LK 535 plakalı Honda marka otomobil ile karşı istikametten gelen O.Y. yönetimindeki 55 AGU 273 plakalı Toyota marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan E.T., A.T., G.T. ve H.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

Reyting rekortmeni diziden kötü haber
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.