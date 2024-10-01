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Çorum'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yağışlı hava nedeniyle şarampole kayan tıra bir otomobil çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kayan tıra otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim B. yönetimindeki 35 AY 3376 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazayı fark edemeyen Yiğit B. yönetimindeki 35 CYD 81 plakalı otomobil yol kenarında makas atmış halde bekleyen tırın altına girdi. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan yolcular Sümeyye B, Temam Ö, Salih U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerini olay yerinde yaptığı İlk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan tır sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulanan Salih Uçar buradaki müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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