Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Eskiyapar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Duygu D. yönetimindeki 23 ABZ 220 plakalı Skoda marka otomobil, ile Eskiyapar köyü kavşağından köye giriş yapmak isteyen Nurettin Ç. idaresindeki 55 GS 680 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Duygu D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.D., D.D., ile S.Ç. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.