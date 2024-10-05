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Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Ö. yönetimindeki 19 AEA 085 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi'ne dönmeye çalıştığı sırada, aynı yönde seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Oğuzhan Ö. ve Mahmut Eren G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahmut Eren G., Yusuf D. ve Oğuzhan Ö. müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki araçta LPG'li olması nedeniyle itfaiye ekipleri araçların LPG tankı bağlantısı ve akü bağlantıları devre dışı bıraktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Alaca Yaşam Kaza

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