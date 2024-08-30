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Çorum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Çorum'da Galericiler Sitesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Galericiler Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 19 AAD 489 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 71 AJC 247 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da yol kenarında bulunan arsaya uçtu. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan M.Ş. ve E.Ş. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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