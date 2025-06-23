Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "u" dönüşü yapmak isteyen M.T.K. yönetimindeki 19 LA 708 plakalı otomobil ile İ.Y. idaresindeki 19 ADG 930 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden M.T.K. ile S.O.K. ve diğer N.B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM