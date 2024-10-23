Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alaca-Yozgat karayolunda gerçekleşen kazada minibüs devrildi, cip ise refüje çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Hamit K. idaresindeki 34 EHH 988 minibüs ve Mehmet Ş. idaresindeki 06 TC 858 plakalı cip Zile Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kavşak içerisinde devrilirken cip ise refüje çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiyenin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Benlihan Ş., Hamdi Ş. ve Selma Ş. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Yozgat trafik Alaca Yaşam Kaza

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir? Mossad nedir, kimdir? TRT 1 canlı maç izle! ATALANTA CELTİC CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)? MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi günü mü değişti? Galatasaray Elfsborg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Elfsborg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.