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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çorum-Osmancık karayolunda kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şevket Kaya yönetimindeki 19 KT 934 plakalı otomobil, sürücünün yoldaki dubaya çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta bulunan Emine Kaya, E.M.K. ve E.K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Osmancık 3-sayfa trafik Hukuk Yaşam Kaza

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