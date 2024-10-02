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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Karandı idaresindeki 06 DFJ 617 plakalı kamyon ile Alaca ilçesi istikametinden Sungurlu ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerine devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Ömer Karaca ve Sezai Aydın yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Alaca ve Sungurlu itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik Alaca Kaza

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