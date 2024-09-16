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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Çorum-Osmancık Karayolu'nda hafif ticari aracın takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum- Osmancık Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi Bayat Gediği'nde meydana geldi. Osmancık istikametinden Çorum'a gitmekte olan Naki K. yönetimindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken araçta bulunan Karanfil K. ile çocukları Gamze K. ve Arda K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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