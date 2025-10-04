Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Küçük Sıyrıklarla Kurtuldu

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Küçük Sıyrıklarla Kurtuldu
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ufak sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin orta refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada, araçtaki 3 kişi küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABK 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Kazada araçta bulunan B.A., L.O. ve E.K. ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada hafif yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye gitmek istemediklerini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
