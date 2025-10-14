Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Selçuk 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 19 AC 281 plakalı otomobil ile Serra G.Ü. yönetimindeki 19 AAS 526 plakalı otomobil, iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Kazada sürücülerden Serra G. Ü. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Enes B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

