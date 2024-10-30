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Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcusunun tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Muhammet Furkan Çetin yönetimindeki 06 BJR 288 plakalı otomobil Emniyet Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup orta refüje çıktıktan sonra yaya kaldırımına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Erdugan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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