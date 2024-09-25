Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil M. yönetimindeki 19 AR 137 plakalı otomobil cadde üzerinde Ferdi Ş. yönetimindeki 19 AED 141 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan sürücü ve eşi Kader D. Ş. yaralandı. Vatandaşların üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ÇORUM