Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'un İskilip ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otomobildeki 70 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Çorum'un İskilip ilçesin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan tatan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık U. (71) idaresindeki 19 FE 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ladiker U. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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