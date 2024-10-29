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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, D100 karayolu üzerinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Y. (39) yönetimindeki 19 HN 423 plakalı otomobil, Ömer Seyfettin Sokak'tan yol çalışmalarının devam D-100 karayolu üzerinde sola dönüş yapacağı sırada, D100 karayolu üzerinde Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan D. (17) yönetimindeki 19 ACC 806 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Osmancık Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Sağlık Kaza

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