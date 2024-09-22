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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum-Samsun karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ümmühan Aytaş yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Bekir Tataroğlu idaresindeki 34 EK 8981 plakalı araç Baraj kavşağından Samsun istikametine dönmek istediği sırada Hasan Aytaş idaresindeki 05 AAS 122 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada Ümmühan Aytaş yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Samsun trafik Kaza

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