Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. (9) ve Arif Y. (48) yaralanırken, Döndü Ş. (44) hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM