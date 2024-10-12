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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. (9) ve Arif Y. (48) yaralanırken, Döndü Ş. (44) hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil İskilip 3-sayfa Sağlık trafik Kaza

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