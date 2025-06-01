Çorum'da Trafik Denetiminde 86 Bin TL Ceza Uygulandı

Çorum'da Trafik Denetiminde 86 Bin TL Ceza Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, çeşitli eksiklikleri olan araç sürücülerine 86 bin 374 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 3 motosiklet trafikten men edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, çeşitli eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 86 bin 374 TL para cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla Yozgat Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde, 200 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, 90 araçta da alkol ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan 3 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında sürücülere toplam 86 bin 374 TL para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık

Maç sonu olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.