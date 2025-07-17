Çorum'da Tırpanla Otoplayarak Parmağını Koparan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, evinin bahçesindeki otları tırpanla biçen 68 yaşındaki adam, bir an dikkatsizlik sonucu parmağını kopardı.

Olay, Alaca ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (68) isimli şahıs, evinin etrafındaki otları tırpanla biçmek istedi. Bu sırada bir anlık dikkatsizlikle tırpan S.K.'nin sol elinin işaret parmağını kopardı. Yaralanan S.K., yakınlarının durumu üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ÇORUM