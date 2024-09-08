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Çorum'da tırda ölü bulunan sürücü için soruşturma başlatıldı

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Ailesi tarafından haber alınamayan 25 yaşındaki tır sürücüsü, Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tırda ölü bulundu. İncelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.

Ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki tır sürücüsü, soğan taşımak için geldiği Çorum'un Alaca ilçesindeki park halindeki tırda ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğan taşımak için Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine gelen tır sürücüsü İrfan Salkın'dan (25) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Salkın'ın aynı ilçede bulunan arkadaşlarını aradı. Salkın'ın kullandığı 33 F 0351 plakalı tırın yanına gelen arkadaşları, kapıları açamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları yoldan geçen jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İrfan Salkın'ın tır kabininde hareketsiz yattığını gördü. Tıra giren ekipler, Salkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Salkın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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