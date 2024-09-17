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Çorum'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydanında geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih K. yönetimindeki 60 BR 540 tır Zile Kavşağında Yiğit Alper Y. yönetimindeki 34 KEA 955 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıkarken kavşakta bulunan trafik lambalarını yıktı. Kazada sürücülerden Yiğit Alper Y. ve yanında bulunan Mehmet Göktuğ A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Zile Kavşağında meydana gelen kaza bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerle kavşakta bulunan trafik lambalarının çalışmadığı görüntülere yansırken, tır ve ticari aracın çarpışmanın etkisiyle savruldukları görüldü. Kazanın ardından yoldan geçen sürücülerin kazazedelerin yardımına koştuğu kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Alaca

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