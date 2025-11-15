Çorum'da Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir tırın aynı yönde ilerleyen otomobili sıkıştırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.H. yönetimindeki 33 BPP 82 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 35 ADS 151 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, tırın kupa kısmının arka tekerleğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. Kaza anı ise, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇORUM