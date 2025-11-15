Haberler

Çorum'da Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobili sıkıştırması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir tırın aynı yönde ilerleyen otomobili sıkıştırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.H. yönetimindeki 33 BPP 82 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 35 ADS 151 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, tırın kupa kısmının arka tekerleğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. Kaza anı ise, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.