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Çorum'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Çorum'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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