Çorum'da Tır Devrildi, Alaca-Sungurlu Karayolu Kapandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği konteyner yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Alaca- Sungurlu karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 42 ENF 57 plakalı konteyner yüklü tır, Şekerhacılı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tırda yüklü olan konteynerler yola saçılırken Alaca - Sungurlu karayolu çift taraflı araç trafiğine kapandı. Yolda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ve devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM