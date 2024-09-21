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Çorum'da Tır Devrildi, Alaca-Sungurlu Karayolu Kapandı

Çorum'da Tır Devrildi, Alaca-Sungurlu Karayolu Kapandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu Alaca-Sungurlu karayolu trafiğe kapandı. Olay yerinde yaralanan olmadı ancak yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği konteyner yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Alaca- Sungurlu karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 42 ENF 57 plakalı konteyner yüklü tır, Şekerhacılı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tırda yüklü olan konteynerler yola saçılırken Alaca - Sungurlu karayolu çift taraflı araç trafiğine kapandı. Yolda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ve devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Alaca Kaza

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