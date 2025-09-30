Çorum'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde ticari taksi ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Rasim K. idaresindeki 06 EHL 599 plakalı 3 tekerlekli motosiklet ile Zile istikametinde seyir halindeki Yakup Y. yönetimindeki 66 T 2766 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü düşüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM