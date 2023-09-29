Çorum'da tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. caddede karşılaştığı eski eşi Z.G. ile tartışmaya başladı. A.D., yanındaki bıçakla Z.G.'yi bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın bir mağazaya sığınırken, A.D. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ÇORUM