Çorum'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı

Çorum'da arkadaşıyla tartışan bir kişi, arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından zanlı yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.