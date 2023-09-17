Çorum'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı
Çorum'da arkadaşıyla tartışan bir kişi, arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından zanlı yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çorum'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı.
Arkadaş oldukları öğrenilen F.K. ile M.Y, gün içinde bilinmeyen nedenle tartıştı.
İkili, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde buluşarak 52 ACS 471 plakalı otomobile bindi.
M.Y, yeniden tartışma çıkması üzerine araçtaki tüfekle F.K'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan F.K, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan M.Y'yi kısa sürede yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.