Çorum'da Tartışma Sonucu Genç Kadın Kendini Vurdu

Çorum'un Alaca ilçesinde, kocası ile tartıştıktan sonra baba evine giden genç kadın babasının silahı ile kendini vurdu.

Olay, Özhan Mahallesi Tuğcu Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yıl önce evlenen ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Kübra Sakancı (22) adlı genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kocası ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti. Sabah saatlerinde girdiği bunalım sonucunda mahalle muhtarı olan babasına ait tabanca ile kendisini vurdu. Karın bölgesinden yaralanan genç kadına ilk müdahale olay sırasında evde bulunan sağlık çalışanı kız kardeşi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Kübra Sakancı burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan genç kadın doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM