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Çorum'da tartışma sonucu genç bıçaklandı

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Çorum'da tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklanan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı halde kendi imkanlarıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne giden genç buradaki tedavisinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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