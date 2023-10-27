Çorum'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişi Yaralandı

Çorum'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklan şahıs yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarakçı 5. Sokak üzerinde H.A. ile Ö.F.E. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.F. E. yanında bulundurduğu bıçak ile H.A.'yı bacağından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı H.A. kendi imkanları ile Varinli Caddesi üzerine gelerek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM