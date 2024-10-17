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Çorum'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Çorum'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 17 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı, Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki petrol maddesi ise alana döküldü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 17 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yaralıların isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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