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Çorum'da Taksinin Çarptığı Kazada İki Kişi Yaralandı

Çorum'da Taksinin Çarptığı Kazada İki Kişi Yaralandı
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Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpan ticari taksinin yol açtığı kazada sürücülerden iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da ticari taksinin kırmızı ışık sebebiyle bekleyen iki araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 19 T 0809 plakalı ticari taksi, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen K.Y. yönetimindeki 19 ADU 144 H.Ç. idaresindeki 19 HE 396 plakalı araçlara çarptı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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