Çorum'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay Ö. idaresindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM