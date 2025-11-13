Çorum'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sungurlu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay Ö. idaresindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
