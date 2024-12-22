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Çorum'da Sürücüsüz Kaçış: Park Halindeki Araçlara Çarpıp Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Çorum'da Sürücüsüz Kaçış: Park Halindeki Araçlara Çarpıp Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
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Çorum'un Karşıyaka 1. Cadde'sinde bir sürücü, park halindeki üç araca çarparak büyük hasara yol açtı ve olay yerinden kaçtı. Ekipler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da park halindeki araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra kayıplara karıştı.

Olay, Karşıyaka 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, caddede park halinde olan 3 araca bilinmeyen sebeple çarptı. Park halindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olayı gören araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

3 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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