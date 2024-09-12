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Çorum'da Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Çorum'da yunus ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek bulundu. 5 kişi gözaltına alınırken, cezaevi firarisi olan bir kişi kaçtı.

Çorum'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.

Olay gece geç saatlerinde Akkent TOKİ konutlarında yaşandı. Devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine 19 DV 752 plakalı kamyoneti durdurdular. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üst aramasını yaptılar. Yapılan aramada araç ve şüphelilerin üzerinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 20 adet fişek ele geçirdi.

Bulunan silah ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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