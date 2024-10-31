Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Şüpheli Araçta Kaçak Tüfek Ele Geçirildi

Çorum'da Şüpheli Araçta Kaçak Tüfek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da trafik polisleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız ve seri numarası silinmiş bir tüfek ile 6 adet fişek bulundu. Sürücü S.Y., tüfeğin ruhsatlı olduğunu iddia etmesine rağmen tespitlerde ruhsatın olmadığı belirlendi.

Çorum'da trafik polislerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Ata 1. Cadde üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 adet tüfek ile içerisinde hazır bulunan 6 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü S.Y. (49) tüfeğin ruhsatlı olduğunu iddia etti. Yapılan kontrolde tüfeğin ruhsatının olmadığı ve tüfek üzerinden seri numarasının silindiği tespit edildi.

Gözaltına alınan S.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa trafik

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu

Suçlamalara böyle yanıt verdi! İşte tutuklanan Ahmet Özer'in ilk ifadesi
Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek

"İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 31 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 31 Ekim Bağcılar, Sarıyer, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 31 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim Buca, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 31 Ekim Seyhan, Çukurova, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 31 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 31 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 31 Ekim Kepez, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.